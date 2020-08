Prefeitura realizará castração gratuita de cães e gatos dia 22 de Agosto

Acontecerá no próximo dia 22 de agosto em Jandaia do Sul a castração de cães e gatos, através de um recurso da emenda do Deputado Estadual Delegado Jacovós para o município de Jandaia, em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental e Governo do Estado do Paraná.

Os cadastros foram feitos no sábado (25/07) na escola CESAR LATTES, e na Prefeitura Municipal foram cadastrados gratuitamente 166 animais.

“Importante salientar que este programa de castração de animais de baixa renda, que é o primeiro de uma série que vai acontecer no nosso município, é um piloto pra começar o trabalho, foi escolhido aquela região aleatoriamente sem nem uma pretensão, por que lá é uma região de interesse social que possui muitos animais. Tanto é verdade que só aquela região preencheu as nossas demandas que é de 166 entre caninos e felinos, porém o programa não termina ai. O programa deve continuar, pois esse é um entendimento do Governo do Estado, da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente e secretaria de saúde. É um programa do Estado do Paraná através do governador Ratinho Junior, estamos fazendo essa primeira etapa para que seja piloto, na sequência todos os municípios poderão ser contemplados com o programa”, finaliza o Secretário do meio Ambiente de Jandaia do Sul Salvador Moretti.

Para ser submetido á cirurgia o animal deve estar em jejum: cães adultos (sólidos e água) 8 horas;

Filhotes (sólidos e água) 4 horas;

Gatos (apenas sólidos) 6 horas

O recurso destinado ao município foi através de uma licitação do Governo do Estado para o atendimento de um Castramóvel que é uma unidade móvel totalmente equipada e seguindo a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária.

O Castramóvel conta com centro cirúrgico, sala de recuperação, sala de preparo, autoclave, aparelhos de anestesia inalatória, monitor multiparamétrico, entre outros, o que garante um atendimento de qualidade aos animais.

A castração será no mesmo local dia 22 de Agosto.

Apoio Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul