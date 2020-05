Prefeitura realiza trabalho de arborização na cidade

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, através do Departamento da agricultura e Meio Ambiente, deu início ao plantio de mudas de árvores, com o objetivo de melhorar as condições do clima e promover a beleza da cidade, principalmente nos locais que mais necessitam de reposição e jardinagem.

“Já foram plantadas 3.500 mudas, e recebidas na ultima semana aproximadamente 2.000 mudas em parceria com a secretaria do Desenvolvimento Sustentável, através do secretario Márcio Nunes, que cedeu as mudas para que façamos de Jandaia uma cidade mais bonita e florida”, afirma o secretário do meio ambiente, Salvador Moretti.