Prefeitura realiza mutirão de combate à dengue no bairro Nova Jandaia

Neste sábado (07), a equipe do Departamento de Limpeza e Departamento de Saúde realizou um mutirão no bairro Nova Jandaia para combater o mosquito aedes aegypti. A iniciativa foi dos moradores do bairro. As equipes fizeram limpeza em torno do bairro e em datas vazias e ainda orientaram os moradores sobre água parada e os sintomas da dengue, zika e chikungunya.

O supervisor de endemias Marcos, lembra que Jandaia está em um momento de alerta em relação as notificações de dengue. “ Os números de notificações aumentam todos os dias, por isso estamos fazendo esse mutirão para conscientizar a população. acreditamos que com uma equipe grande, trabalhando junto, vamos conseguir diminuir esses números”.

“Precisamos combater a dengue e realizar vários trabalhos para que tenhamos resultado positivo. Os números estão alarmantes e a população tem que entender que precisa fazer sua parte. Não adianta fazer mutirão, os agentes fazerem visitas se o morador não ajudarem. O trabalho é em conjunto e só vamos vencer o aedes aegypti se todos fizerem sua parte”, ressalta a supervisora de Vigilância em Saúde Rose.

Pedimos para que a população abra o portão para que os agentes façam as inspeções, muitas vezes o morador não consegue detectar o foco do mosquito e nossos agentes são treinados para isso. O trabalho só pode ser eficiente se todos colaborarem”, afirma a supervisora.

XÔ DENGUE!

Para vencer esse mal todos têm que colaborar. Limpe seu quintal e fique de olho no do vizinho. Mesmo que o mutirão tenha passado no seu bairro é preciso alguns cuidados:

– Para se proteger de picadas de mosquito, use repelente.

– Manter a caixa d’agua com a tampa completamente vedada. Retire a água acumulada na laje.

– Bloqueie o cano de sustentação da antena parabólica para que não acumule água em seu interior.

– Mantenha as calhas para água desentupidas.

– Guarde pneus velhos e outros objetos que possam acumular água em locais secos e abrigados da chuva.

– Lave semanalmente, com escova, a parte interna dos tanques utilizados para armazenar água.

– Não use pratos nos vasos de plantas.

– coloque latas, tampas de garrafas, cascas de ovos e outras embalagens vazias em sacos plásticos bem fechados antes de descarta-los. Mantenha-os fora do alcance de animais até o recolhimento. Mantenha os ralos vedados e desentupidos.

–Troque, semanalmente, a água dos vasos com plantas aquáticas e lave a parte interna do vaso com escova.

– Trate a água de piscinas com cloro e limpe-as uma vez por semana. Utilizar uma capa como cobertura não impede os focos do mosquito.

– Plantas como bromélias devem ser evitadas porque acumulam água.

– Lave, com escova, os potes de comida e de água dos animais no mínimo duas vezes por semana.

– Elimine qualquer objeto que possa acumular água, como parte de garrafas de vidro utilizadas em cima de muros