Prefeitura realiza melhorias nos acostamentos da rodovia BR 369 sentido a São José

Por meio da Secretaria de Obras, a Prefeitura de Jandaia do Sul vem realizando a melhoria dos acostamentos em direção ao distrito de São José, na rodovia 369. Estão sendo patrolados e macadamizados vários trechos. O objetivo é trazer mais segurança para o tráfego intenso.

De acordo com o Prefeito Ditão o movimento dessa rodovia que liga Jandaia do Sul ao distrito São José é muito intenso e perigoso. “Sabemos que num momento de perigo a única área de escape é o acostamento. Além disso, com a limpeza, o motorista consegue ter uma visão melhor do trânsito a sua frente e estabelecer uma direção mais defensiva”, disse Ditão.