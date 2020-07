A Prefeitura de Jandaia do Sul paga, nesta quarta-feira (15/07), a todos os servidores municipais, aposentados e pensionistas a primeira parcela do 13º salário de 2020.

Com a antecipação do pagamento, decisão tomada pelo prefeito Benedito José Pupio, a expectativa é proporcionar aos servidores, grande parte chefes de família, tranquilidade neste momento de preocupação com a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

O pagamento também pode ajudar a economia, com a movimentação de recursos.