Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul firma parceria com a empresa La Baby

O Prefeito Benedito José Pupio recebeu na manhã desta segunda-feira (22), o empresário Carlos Labelagaline, da empresa La Baby que estava acompanhado do apresentador do SBT Carlos Massa (Ratinho), e o assessor da Casa Civil Miltinho Pupio.

O objetivo da reunião foi apresentar ao Prefeito o empreendimento da La Baby que está crescendo em todo Brasil e atua no segmento do vestuário infantil. Na oportunidade o prefeito apresentou o terreno que a prefeitura irá fazer a concessão para que possam fazer instalação da sua unidade no município de Jandaia do Sul, gerando muitos empregos.

A rede La Baby Premium é uma rede de lojas, com abrangência nacional, que oferece MODA BEBÊ / INFANTIL e ENXOVAL, de padrão internacional, com PREÇOS DE FÁBRICA.

O Prefeito Ditão falou da sua satisfação em receber a empresa La Baby em nosso município, agradece a confiança na administração e disse que está a disposição para o que for necessário.

Da assessoria