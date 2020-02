Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul faz alerta sobre a Dengue

A Prefeitura de Jandaia do Sul através do Departamento Municipal de Saúde vêm informar que no mês de Janeiro houve 31 notificações de casos suspeitos de Dengue, porém dessas notificações 3 casos foram confirmados até o momento.

Em virtude do aumento dos casos de dengue que já estão ocorrendo neste ano de 2020 em algumas cidades próximas, e em geral no estado do Paraná, é grande a preocupação diante dessa situação apresentada.

Por isso, o Poder Público pede a colaboração da população no sentido de manter os quintais limpos, retirando os objetos que acumulam água para evitar a proliferação do mosquito aedes aegypti. É preciso ter atenção redobrada em todos os momentos, mas principalmente agora. A limpeza dos terrenos é de obrigação do proprietário.

É de extrema importância que os moradores se conscientizem em manter os quintais sempre limpos, eliminando todo e qualquer recipiente que possa acumular água parada, inclusive com a verificação de calhas, caixa d´água, vasos e pratos de plantas.

Mesmo aquelas pessoas que já contraíram a doença, poderão contrair novamente, e o vírus que está em circulação é o tipo 2.

“DENGUE É DA RESPONSABILIDADE DE TODOS, POR ISSO PRECISAMOS, QUE CADA UM FAÇA A SUA PARTE!”