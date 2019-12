Desde o início da semana a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul juntamente com departamento do almoxarifado, realiza limpeza em vários pontos da cidade onde tiveram ruas alagadas por conta da chuva. A equipe está trabalhando desde segunda-feira para poder atender toda comunidade.

Nesta quarta-feira (18), os trabalhos se estendem pelas ruas dos bairros Jardim Planalto e Jardim Brasil e estenderá por toda a semana.