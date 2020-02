Prefeitura investe na melhoria das estradas rurais

A Prefeitura está investindo na manutenção e melhoria das estradas rurais de Jandaia do Sul, importantes para a locomoção da população do campo, bem como para o escoamento da produção agrícola, pecuária e avicultura.

Uma das grandes preocupações do Prefeito Ditão Pupio é manter as estradas sempre patroladas, e com suas margens roçadas para oferecer cada vez mais comodidade aos moradores das diversas comunidades rurais do município.

Os produtores, trabalhadores que impulsionam a economia do município, estão contentes com a administração que está deixando as estradas como verdadeiro “tapete”, como eles costumam dizer.

Mas, não só as estradas estão sendo cuidadas, o Prefeito Ditão já construiu pontes e restaurou outras para que o fluxo de veículos seja o melhor possível na área rural.

“Moradores faz elogios a atual administração que não esqueceu que o homem do campo é o grande gerador de progresso de Jandaia do Sul.

Portanto nada mais justo que os produtores rurais tenham estradas em boas condições.

Texto da assessoria PMJS