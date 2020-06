Prefeitura inicia obra de pavimentação em mais 2 km de estrada rural no município

Na última quinta-feira(25), a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Obras, deu inicio as obras de pavimentação no trecho que liga o cemitério novo até ao Canutã.

O trabalho começou com readequação e preparo da base, para posterior aplicação de capa asfáltica.

Com 2 km de extensão, a obra prevê mais qualidade de vida, mobilidade e segurança para todos que trafegam no local. “Hoje iniciamos as obras da estrada que liga o Canutã, a gente cumpre mais uma etapa do compromisso de ligar a zona rural do nosso município a zona urbana, facilitando o ir e vir da nossa população”, afirmou o prefeito Ditão.

“Esse projeto é comemorado por todos moradores daquela região, inclusive da administração municipal, que com apoio dos vereadores, não mediram esforços para que essa obra fosse realizada”. Finaliza Biazoto

Da assessoria PMJS