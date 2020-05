Prefeitura inicia doação de merenda para alunos da rede municipal

O Departamento de Educação e Esporte iniciou nesta semana a doação da merenda escolar em estoque para as famílias de alunos componentes da rede municipal de ensino.

A medida acontece em virtude da suspensão das aulas devido a pandemia do novo corona vírus em todo Brasil, visto que esta é uma medida aprovada pelo senado através do Projeto de Lei (PL) 786/2020.

O objetivo do projeto em questão é garantir a alimentação dos que dependem da merenda e evitar o desperdício dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos próprios e com os repassados a conta do PNAE.