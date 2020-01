Prefeitura está notificando proprietários de terrenos com mato

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul informa que já está notificando os proprietários de terrenos com mato alto e lixo para que seja feita a limpeza dos mesmos.

Aos que já foram notificados e que não realizaram a limpeza, ela será feita pelos funcionários da prefeitura e cobrado junto com o IPTU. Lembrando que imóveis reincidentes terão penas maiores.Muito mais que uma questão de respeito, é uma questão de saúde publica, uma vez que temos relatos de aumento no número de insetos, ratos, cobras e até escorpiões. E esta medida também visa intensificar o combate ao mosquito da dengue, devido às intensas chuvas que estão ocorrendo, o mato cresce muito e esconde objetos que servem de deposito de água e consequente criadouro do mosquito.