Prefeitura entrega novas ambulâncias ao Departamento de Saúde

O prefeito Ditão, vice Cir Albieri, Câmara de Vereadores e demais autoridades do município, entregaram na tarde desta quinta-feira (27), para a diretora do departamento de saúde Elza Maria Ferraz, duas Ambulâncias com recursos do Ministério da Saúde obtidos por meio do Deputado Federal Ricardo Barros. Logo após a fala das autoridades foram entregues as chaves para que o município possa utilizá-las em prol da população de Jandaia do Sul.

O Prefeito Ditão agradeceu o Deputado Federal Ricardo Barros pela gentileza de lembrar da cidade de Jandaia do Sul, colocando em suas emendas recursos para a compra dessas ambulâncias que, com certeza serão muito bem utilizados nos serviços prestados pelo Departamento de Saúde.