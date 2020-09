Prefeitura de Jandaia do Sul e Sanepar investem em saneamento

(Assessoria) Em esgoto estão sendo investidos mais de R$ 21 milhões em recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e da Sanepar que irão beneficiar mais de 3.200 famílias os serviços de coleta e tratamento de esgoto sanitário. “Com essas obras, o índice de atendimento com rede coletora de esgoto irá atingir quase 90% da população, trazendo mais qualidade de vida todos. A obra compreende ampliação da estação de tratamento de esgoto, uma unidade de gerenciamento de lodo, cinco estações elevatórias e mais de 80 mil metros de rede coletora.

Com extensão de 8,7 km, o interceptor será responsável pelo transporte do esgoto das estações elevatórias até a Estação de Tratamento de Esgoto Cambará. “A travessia do interceptor é fundamental para que a Sanepar conclua as obra de ampliação do serviço de coleta e tratamento de esgoto em Jandaia”, explica Jacovassi. Já foram implantados 82,3 km de rede coletora, que vai beneficiar 20.389 habitantes. Após a conclusão das obras, o índice de atendimento com rede coletora vai passar de 46% para 86%.

Para garantir o abastecimento do município, foi perfurado um novo poço artesiano, localizado na Região do Ribeirão Dourados. A obra de operacionalização irá beneficiar toda população de Jandaia com uma Água da Melhor Qualidade que vai chegar nas torneiras dos Jandaienses. “Estão sendo investidos quase R$ 3,5 milhões para colocar este poço em operação, que foi perfurado estrategicamente para ampliar a capacidade produtiva e melhorar o sistema de abastecimento do município como um todo”.

“Sabemos da necessidade de expandir o abastecimento, por isso estamos trabalhando com responsabilidade para entregar essa obra o mais rápido possível.”

A previsão é de que a obra seja concluída no primeiro semestre de 2021.

A Sanepar está investindo também aproximadamente 1.000.000,00 em obras de melhorias nas estruturas administrativas e operacionais, readequação na Central de Atendimento ao cliente, promovendo melhor acessibilidade aos nossos clientes externos e internos, melhorias nos sistemas de coleta e tratamento de água. Todos esses investimentos para ampliar o sistema de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto serão para promover mais saúde e qualidade de vida a população de Jandaia do Sul.