Prefeitura e Fazenda Esperança se reúnem para discutir plano de acolhimento de moradores de rua

Nesta quarta-feira (27) o Prefeito Benedito José Pupio “Ditão”, a diretora do departamento de saúde Elza Ferraz, o presidente da Câmara Milton Lopes, o presidente da Fazenda Esperança Angelo Favaro e o responsável Edilson Pereira, estiveram reunidos para elaborar um plano de acolhimento de moradores de rua para o município.

Com essa finalidade está sendo reformada uma das casas da unidade, que estava desativada, para dar uma estrutura digna e confortável a quem necessitar de acolhida.

A Fazenda Esperança promove através de várias atividades a reintegração de dependentes químicos, tanto fisicamente, quanto espiritualmente. A Fazenda hoje conta com uma grande estrutura, mantida pelos internos e que conta com apoio de diversas entidades da cidade.

Os internos também produzem vários produtos, que são ofertados à população.