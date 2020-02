Prefeitura decreta recesso municipal no feriado de carnaval

O Prefeito Municipal de Jandaia do Sul Benedito José Pupio, no uso das atribuições legais e considerando o feriado de carnaval no dia 25 de fevereiro, Decreto nº 7099 de 17 de fevereiro de 2020.

DECRETA: Recesso Municipal nos dias 24 e 26 de fevereiro 2020, em todas as repartições da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, devido ao feriado de Carnaval, mantendo-se os serviços essenciais (Art.1º).

As atividades essenciais de saúde e de limpeza urbana manterão os serviços em atividades mínima indispensável ao atendimento da população. (Art.2º).

O Departamento da Agricultura e Meio Ambiente, comunica que não haverá expediente neste período, os agricultores que precisarem de Notas Fiscais de Produtor Rural, poderá fazer a retirada até o dia 21, próxima sexta-feira.