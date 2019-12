Prefeitura de Jandaia irá multar proprietários de terrenos sujos

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul informa que estará notificando os proprietários de terrenos com mato alto e lixo para que seja feita a limpeza dos mesmos.

O prazo será de 30 dias contados a partir da data de notificação pela Vigilância Sanitária, com base na Lei Municipal Nº 2.416/2008, de 15 de outubro de 2008.

Após este prazo, a prefeitura executará o serviço, que será cobrado no IPTU. Imóveis reincidentes terão penas maiores.

Com a chegada do verão, temos relatos de aumento no número de insetos, ratos, cobras e até escorpiões. A medida também visa intensificar o combate ao mosquito da dengue, devido as intensas chuvas que estão ocorrendo, o mato crescemuito e esconde objetos que servem de deposito de água e consequente criadouro do mosquito.

VAMOS NOVAMENTE, CADA UM, FAZER A SUA PARTE.