Prefeitura de Jandaia faz operação de troca de lâmpadas por toda a cidade e Distrito de São José

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Obras faz operação de troca de lâmpadas por toda Cidade e Distrito de São José.

Com o atendimento na iluminação pública e consequente melhoria no setor de segurança pública, o serviço tem buscado atender a população de todos os bairros e Centro da cidade.

As solicitações de troca de lâmpadas em postes de iluminação pública devem ser realizadas através dos telefones abaixo:

*(43) 3432-9281

*(43) 3432-9219

*(43) 99902-0468

Caso tenha algum endereço (rua + número), a Prefeitura solicita ao munícipe informar para que a troca seja providenciada. (Assessoria)