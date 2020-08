Prefeitura de Jandaia do Sul vai trocar lâmpadas antigas por LED

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Obras e Serviços Municipais, em breve dará início o substituição das luminárias existentes na iluminação pública, pelas de tecnologia LED, que além da grande economia no consumo tem uma vida útil muito maior, tendo assim uma grande durabilidade.

A iniciativa visa oferecer uma claridade maior valorizando os espaços urbanos e aumentando a segurança no período noturno. Esta etapa vai premiar várias ruas do município e do Distrito São José.

Para o inicio da mudança, a prefeitura aguarda a chegada das amostras das luminárias a serem instaladas, as quais estando em conformidade com a licitação já realizada. A empresa vencedora assinará o contrato de execução.

As luminárias de tecnologia LED são mais eficientes, duráveis e econômicas, diferente das existentes, com durabilidade muto maior, diminuindo assim os serviços de manutenção.