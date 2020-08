Prefeitura de Jandaia do Sul, reinaugura quadras poliesportivas

(Assessoria) A manhã desta quarta-feira (05), foi festiva para os moradores dos Bairros Jardim da Flores, Jardim Esmeralda, e Distrito São José que teve a quadra poliesportiva de seus bairros reinaugurada.

O evento contou com a presença do Prefeito Benedito José Pupio (DITÃO), dos vereadores Erasmo Sermidi,professor Claudio Gobeti, Professor João Paulo, Sônia Maciel, André Saddi, Presidente da Câmara Milton Lopes, o Ex Prefeito de Jandaia “Neco”, o Coordenador do Esporte Geraldo Bezerra e o chefe do Departamento de obras Clóvis Biazoto.

O presidente da Câmara Milton Lopes agradeceu a presença de todos e falou do excelente trabalho que o Prefeito Ditão vem realizando, homem honesto e competente, que sabe administrar o dinheiro do povo, de maneira espontânea e carinhosa comentou sobre a satisfação e alegria em estar reinaugurando essas quadras, a qual irá proporcionar melhor qualidade de vida na prática de esportes, para os frequentadores e aos moradores dos bairros e do Distrito de São José, Professor Milton comentou ainda que o término das reformas era um sonho antigo dos moradores, que sempre pediram para que as quadras fossem reformada, e hoje se tornou realidade, esse empreendimento comprova o uso responsável do dinheiro público” ressaltou professor Milton Lopes.

“Nosso compromisso com a população é em todas as áreas, sem distinção, em um cenário difícil, em que estamos passando com essa pandemia o nosso município está bem graças a Deus, nós investimos também no esporte e lazer, honrando a confiança de cada morador. Tenho certeza que esses bairros fará bom uso dessas quadras”, finalizou (Ditão).

O coordenador de esportes Geraldo Bezerra, enfatiza que Jandaia está pronto para receber grandes eventos esportivos, já sendo eleito sede dos jogos da juventude do Paraná em 2021, visto que Jandaia é uma cidade acolhedora aos esportistas da nossa região.