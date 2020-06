A Prefeitura de Jandaia do Sul, juntamente com o departamento de Saúde, Setor de Epidemiologia e Vigilância Sanitária divulgaram um mapeamento dos casos de COVID-19 no município.

Os bairros com casos confirmados são Vila Batista, Distrito São José, Centro (próximo a Rodoviária), Jardim Moretti, Centro (próximo a Igreja Católica), Centro (próximo ao Itaú) e Jardim Rebouças. Vide Mapa.

Até o momento, os casos confirmados tiveram em sua maioria a origem fora da cidade, mas o município está se preparando para o estágio 2, que é a transmissão comunitária, principalmente de pessoas que tem ou tiveram contato com casos confirmados. Ficando o ALERTA a toda a população quanto aos cuidados com higiene, uso de máscaras e o isolamento social, principalmente com as crianças, idosos e grupos de risco.

E fica o apelo da prefeitura: NÃO É HORA DE RECEBER E FAZER VISITAS.

Temos como principal objetivo neste momento conter o estágio 2, mantendo tudo dentro da normalidade, evitando assim que casos se multiplique e cheguem a pessoas cuja saúde é mais frágil.

Fonte: Prefeitura de Jandaia do Sul – Mapa atualizado em 23/06/2020