Prefeitura de Jandaia do Sul divulga lista de classificados para programa habitacional

A prefeitura de Jandaia do Sul realizou nesta terça-feira (14) um sorteio para classificação de proponentes aos apartamentos do programa habitacional do Residencial Jandaia, que será construído no Conjunto Guadalajara. Na primeira etapa serão construídos 256 apartamentos.

O sorteio realizado foi para definir o desempate dos proponentes das pontuações 10, 5 e 0, de acordo com a pré-classificação dos critérios sócio-economicos estabelecidos nas primeiras etapas.

Ao todo 1.373 pessoas foram pré-selecionadas. A lista assinada pelas testemunhas do sorteio, já se encontra em poder da Caixa Econômica Federal, que agora fica responsável pela avaliação de crédito e seleção dos compradores.

O financiamento é feito pelo programa Minha Casa Minha Vida. Caso o proponente não esteja de acordo com as regras e avaliações realizadas pela CAIXA, vai sendo chamado o próximo da lista até que todos as unidades em venda sejam preenchidas.

Link Oficial da Classificação: https://jandaiadosul.pr.gov.br/?meio=15682