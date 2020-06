Prefeitura constrói ponte que dá acesso a comunidade do São Pedro do Guaporé em Jandaia do Sul

Visando melhorar o acesso à Comunidade Rural, a Prefeitura de Jandaia Do Sul em parceria com a Prefeitura de Mandaguari, por meio do Departamento de Obras, através do Biazotto, estão construindo uma nova ponte de madeira sobre o Rio Rochedo, na estrada que liga Mandaguari, na região da comunidade São Pedro do Guaporé, beneficiando vários produtores rurais daquela região.

A ponte, é desejo antigo da comunidade que sofria bastante com a dificuldade em transitar pelo local no período das chuvas.

Existem muitas pessoas que moram naquela localidade, com a realização do serviço esperamos atender a todos para garantir que ninguém fique sem locomoção e que trafeguem em segurança”, disse o prefeito Ditão.

Assessoria PMJS