Prefeitura, APMI e Departamento de Assistência Social realizam entregas de roupas e agasalhos

Essa semana a Primeira Dama e surpervisora do centro de convivência Gorete Pupio, a presidente da Associação e Proteção a Maternidade e a Infância (APMI) Vera Viotto e o Diretor do Departamento de Assistência Social Claudinho Pires, acompanhado de técnicos, receberam no centro de convivência os lideres de bairros para a entrega de roupas e agasalhos para pessoas carentes do município.

As roupas foram recebidas em doação de diferentes setores, ficando em quarentena, e essa semana, com a chegada do frio foram repassadas aos lideres de bairros a quem a Primeira Dama agradeceu pela ajuda nesse momento em que não podemos nos reunir.