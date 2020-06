Prefeito se reúne com delegado para discutir medidas de segurança

O prefeito Ditão, preocupado com a segurança do município, se reuniu na manhã desta sexta-feira (5) em seu gabinete, com o delegado de Polícia Civil Doutor Gustavo de Pinho Alves, para discutir medidas de segurança pública para Jandaia do Sul.

Na ocasião o prefeito Ditão salientou que todo o trabalho para garantir mais qualidade de vida e segurança pública em Jandaia do Sul está sendo desenvolvido, frisou ainda a disponibilidade da gestão para atuar em conjunto com a Polícia Civil e Militar.

O Delegado ressaltou que estão trabalhando incansavelmente nas investigações e no combate ao crime, e disse que está a disposição do município e se compromete a realizar um trabalho mais intensificado.

“Cuidar das pessoas é nosso ofício, somaremos ações e os órgãos podem contar com o apoio da Prefeitura de Jandaia para desenvolver suas atuações”, finalizou o prefeito Ditão.

Da assessoria