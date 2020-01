Prefeito Ditão visita Curitiba em busca de apoio para projetos importantes

O prefeito de Jandaia do Sul, Benedito José Pupio “Ditão” esteve na última terça-feira (28), em Curitiba com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, o deputado federal Sandro Alex e o assessor do governador, Lucio Mauro Tasso. Em pauta, assuntos importantes ao município.

Entre os assuntos abordados, estão melhorias da BR 369, que liga Jandaia do Sul/Bom Sucesso, rodovia esta de responsabilidade do governo federal, mas que o Governo do Estado estará assumindo e já consta no planejamento do DER a realização do recape completo, obra esta, tão sonhada e reivindicada. “Quem sabe agora, depois de mais de 30 anos, essa rodovia finalmente irá receber um novo recape, ainda esse ano”, disse o prefeito Ditão.

Na oportunidade, foi questionado sobre a duplicação da BR 376, no trecho que corta a cidade. Obra esta, que já deveria ter saído do papel há dois anos, mas por conta de manifestações contrárias, acabou paralisada. Foi informado que uma reunião será realizada nos próximos dias, entre município, governo do Estado e a Viapar para retomar as negociações e dar início ao projeto.

Ditão ainda esteve com o chefe da Casa Militar, o Tenente Coronel Welby Pereira Sales, solicitando o retorno do número 190 para Jandaia do Sul, trazendo assim mais segurança para o nosso município. “O 190 foi mudado para Apucarana e já tivemos relatos da população na demora pelo atendimento, coisa que não tinhamos quando era aqui e por isso estamos solicitando que volte o 190 para dentro de Jandaia do Sul, trazendo mais segurança e agilidade no atendimento à população,” finalizou o prefeito.