Prefeito Ditão se reúne com o COE para tratar assuntos relacionados a medidas mais rigidas de prevenção ao coronavírus

(Assessoria) O Prefeito Ditão, diante de sua preocupação com o aumento de casos positivos, se reuniu na tarde desta segunda-feira com integrantes do COE ( Comitê de operações emergenciais), para tratar de assuntos sobre medidas mais rígidas, por conta do avanço da doença em nosso município.

Foram tratados assuntos como, fiscalização com mais rigor em festas clandestinas em casas, chácaras etc. Menores de 12 anos não poderão ir ao mercado, e será permitido apenas uma pessoa por família, além disso será decretado que todas as empresas de médio e grande porte, façam os testes e monitorem seus funcionários.

Prefeito Ditão agradeceu ao trabalho que todos envolvidos vem desempenhando, e pede para que possam reforçar as fiscalizações, e também que toda a população colabore, cada um fazendo sua parte. Juntos venceremos.