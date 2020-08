Prefeito Ditão encontra com Chefe da Casa Civil Guto Silva e reforça pedido de UTI’s para Jandaia

Na tarde desta quinta-feira (13), o Chefe da Casa Civil do Estado Guto Silva esteve na cidade de Maringá, fazendo entrega de viaturas e inspeção das obras no aeroporto. Na oportunidade Prefeito Ditão e o assessor especial da Casa Civil Miltinho Pupio foram ao encontro para discutir assuntos relacionados a melhorias para a cidade de Jandaia do Sul.

O Prefeito Ditão fez um pedido, para implantação de UTI’s no município.

O Chefe da Casa Civil destacou que encaminhará a solicitação para Ministério da Saúde o mais breve possível. O prefeito reforçou o pedido e disse que faz tempo que luta por essas UTI’s. “Esperamos que agora dê certo”, comentou.

Guto Silva, disse que irá ver o que poderá ser feito para atender.