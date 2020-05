Prefeito Ditão e Comandante Anderson falam na Rádio Jandaia

O prefeito Benedito José Pupio (Ditão) e o comandante do corpo de bombeiros, Anderson Siva, concederam na manhã desta quinta-feira (30), uma entrevista para Rádio Jandaia AM 620 e Jandaia FM 103.3.

Durante a entrevista, Ditão afirmou que a população tem aderido bem as medidas do decreto municipal e fala que o uso das máscaras é para o bem de cada cidadão e lembra a população que serão entregues de inicio 10 mil máscaras para famílias carentes do município.

Ditão ainda agradece a imprensa pela divulgação e afirma que os meios de comunicação são muito importante para conscientização de todos.

Soldado Anderson comentou sobre as barreiras sanitárias. Ele afirma que no inicio teve muita resistência da população, mais hoje já conseguem fazer um melhor trabalho de orientação para os visitantes e munícipes.

Quanto a higienização das ruas, continuam sendo feitas nas quartas e domingos. O prefeito Ditão disse que recebeu verbas de vários deputados para ajudar no combate ao COVID – 19 e não medirá esforços para que esse vírus não propague no município.

São mantidos os pedidos para que continuem em isolamento social, que mantenha hábitos de higienização das mãos e que só saia de casa caso for realmente necessário.

Da assessoria