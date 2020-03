Prefeito de Marumbi é sequestrado em Curitiba

O prefeito de Marumbi, Adhemar Rejani, foi sequestrado e assaltado na Capital do Estado. O crime aconteceu nesta quarta-feira (4).

O prefeito disse ao Blog do Berimbau: “Eu vim para Curitiba, com a primeira dama Mara, e foram dois dias, terça e quarta, muito produtivos. Mas à tarde, eu estava sozinho, quando deixei a Secretaria de Estado da Saúde, local que fui acompanhado de um assessor do Deputado Artagão, para seguir até a Assembleia Legislativa, para uma audiência com o Valdecir Poletini, assessor do Reinhold Stephanes Junior. Mas ao passar por um semáforo, foi rendido pelos bandidos. Eram dois, um deles entrou no meu carro e outro nos seguiu, Pouco depois, fui colocado no carro deles e ficaram por cerca de duas horas me mantendo como refém. Me drogaram, insistiam que queriam dinheiro, inclusive fizeram com que eu ligasse para algumas pessoas pedindo valores e ordenando transferências. Quando me deixaram, fiquei inconsciente. Ao melhorar, peguei um táxi e consegui chegar ao Hotel onde estava hospedado”, salientou Rejani.

Também informou que seu telefone foi clonado, o que é importante informar, pois os marginais ainda podem usar o número para aplicar golpes.

A Polícia foi acionada e o boletim de ocorrências registrado. A princípio, o prejuízo com as transferências, foi de R$ 11 mil.