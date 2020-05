Posto do Bombeiro Comunitário de Jandaia do Sul passa por reforma

O Posto de Bombeiro Comunitário de Jandaia do Sul promoveu na manhã de terça-feira, 19, uma solenidade para marcar a inauguração da reforma das instalações do prédio. Foram feitas reformas na cozinha, banheiros, alojamentos, central de comunicação, sala do Comandante, sala de recreação, pintura em todo prédio e fachada, foi feito também um local para assepsia e lavagem dos materiais pré hospitalares. O objetivo das obras foi proporcionar melhorias nas instalações físicas, trazendo mais conforto aos Bombeiros Comunitários e maior operacionalidade nas ações desenvolvidas.

Esteve presente prestigiando, o Prefeito Ditão Pupio, Comandante Anderson, Vereador Rodrigo Vanoni (representando a Câmara de Vereadores) , o chefe do almoxarifado Clóvis Biazotto, 1º Tenente Cândido, 2ª Tenente Jéssica, Sgt Sandro Polícia Militar, Os bombeiros: Adc Manthay, Adc Caranjo, Adc Bueno, Adc Lopes, Adc Biazotto, Adc Padilha.

Da assessoria