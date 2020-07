Posto do Bombeiro Comunitário de Jandaia do Sul completa 13 anos

Inaugurado no dia 12 de julho de 2007 pelo então governador Roberto Requião e prefeito Moacir Bruzon, o Posto do Bombeiro Comunitário de Jandaia do Sul está completando, neste domingo, 13 anos de existência e recentemente passou por reforma.

Mas os trabalhos tiveram início antes, em 2005, quando os agentes ficaram por um período recebendo treinamento no quartel do Corpo de Bombeiros de Apucarana. Depois disso, ficaram de plantão na Companhia da Polícia Militar e também em um posto improvisado na Emater.

Os agentes da Defesa Civil, que são bombeiros civis, são sempre comandados por um bombeiro militar.

Hoje, o soldado Anderson está a frente da guarnição. Ele prima pelo treinamento e é comum vermos os agentes recebendo instruções de resgate em veículos, locais de difícil acesso e na água. A equipe atual conta com os ADCs Caranjo, Padilha, Manthay, Lopes, Resende, Alves, Silva, Vieira, Bueno e Biazotto.

Quem não é tão jovem lembra de como era realizado o socorro a vítimas de acidentes em Jandaia antes da implantação do Bombeiro Comunitário. O município tinha poucas ambulâncias, que nem sempre estavam disponíveis e os acidentados eram transportados em carros particulares sem nenhuma técnica, muitas vezes em caçambas de caminhonetes.

Os agentes da defesa civil são considerados verdadeiros anjos da guarda pela população de Jandaia do Sul e municípios vizinhos que também são atendidos por eles.

Vale lembrar, que o município também conta com o atendimento dos técnicos e técnicas de enfermagem e motoristas socorristas do SAMU.

Fotos JandaiaOnline