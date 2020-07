Policiais militares salvam criança engasgada em Cambira

Às 21H30 de quinta-feira (23) policiais militares socorreram uma criança afogada com leite.

Conforme relato da PM, o soldado XXXX e a equipe Rotam da 2ª Cia/Jandaia se encontravam de fronte o Desatacamento Policial Militar de Cambira, momento em que algumas pessoas saíram da residência pedindo por socorro, sendo que de imediato os policiais foram ao encontro dessas pessoas e ao aproximarem-se foi possível visualizar um masculino desesperado segurando uma criança no colo, sendo então informado pela mãe, a senhora XXXX, que a criança XXXX, nascido em 21/06/2020, havia se engasgado enquanto era amamentado.

Nesse momento a criança foi entregue ao soldado XXXX que imediatamente iniciou os primeiros socorros através da manobra de Heimlich, porém como as vias aéreas continuavam obstruídas, os policiais militares deslocaram de viatura com a criança e o pai XXXX, até o pronto atendimento municipal em busca de atendimento especializado, sendo que durante todo o trajeto a manobra de Heimlich foi executada até a chegada no pronto atendimento, neste momento, e vendo que o bebê não apresentava reação, o soldado XXXX necessitou sugar as vias aéreas do mesmo, tendo em vista que o bebê já estava apresentando roxidão nos lábios e rosto devido a falta de oxigenação.

Após sugar as vias aéreas, foi executada a manobra de Heimlich novamente, onde o bebê voltou a respirar normalmente. Fora então feito contato com a enfermeira XXXX que esteve no posto de saúde, para realizar os procedimentos necessários ao fato.

O nome do soldado não foi informado.