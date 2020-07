Policiais militares atendem ocorrência de violência doméstica

Ocorrência registrada às 16h de terça-feira (14) na Rua Roberto R. Chaves em Jandaia do Sul.

A solicitante efetuou contato via 190, informando que foi agredida fisicamente pelo seu marido e na sequência este a trancou dentro de casa e saiu tomando rumo ignorado.

No local, a vítima passou a relatar que por motivos fúteis, entraram em vias de fato e consequentemente ele passou a agredi-la com empurrões e dizia a todo momento que iria se matar ou virar mendigo, fato este presenciado por seus filhos menores de idade de 3 e 8 anos. Na sequência saiu em alta velocidade com o veículo do casal, tomando rumo ignorado.

A vítima manifestou desejo de representar contra o autor, sendo assim, ambos foram encaminhados para a delegacia de Jandaia do Sul para procedimentos.