Policiais localizam arma em veículo após abordagem por direção perigosa

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 15h10 em Jandaia do Sul.

Durante patrulhamento na área central de Jandaia do Sul, na tarde de quinta-feira (16) uma equipe da Polícia Militar visualizou um veículo VW/Fox de cor preta o qual no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Joaquim Jose de Almeida Filho, ao sair no semáforo, cantou pneu.

Estava acompanhado de uma motocicleta Honda Titan 160 s, os quais estavam em alta velocidade colocando a vida de terceiros em risco e cometendo diversas infrações.

A equipe policial permaneceu em contato visual e fez acompanhamento dos veículos, sendo abordados já no bairro araucária.

Foram identificados, o condutor da motocicleta Honda cg 160 s de Jandaia do Sul conduzida por um menor de 17 anos, que não possuía nada de ilícito.

O condutor do VW/Fox de placas de Londrina conduzido pela pessoa de “L”, de 23 anos, o qual após consulta verificou-se que o mesmo estava com a CNH suspensa.

Juntamente com o apoio das equipes da cidade de Cambira e Patrulha Rural de Jandaia do Sul fora realizada buscas no interior do veículo, e localizado um revólver calibre .32 da marca Smith Wesson, municiado com quatro munições intactas.

O maior recebeu voz de prisão e o menor de apreensão e foram encaminhados a delegacia juntamente com os veículos.