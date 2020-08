Na tarde desta segunda-feira (24) as equipes da ROCAM, CANIL e PRF, realizaram abordagens nas BR 376 em Apucarana e PR 466 em Jandaia do Sul, com a finalidade de prevenção de atos criminosos e tráfico de armas de fogo e entorpecentes, onde foram abordados diversos automóveis e caminhões, sendo realizado o emprego dos cães de faro nas abordagens.

Nada de ilícito foi localizado nesta operação.