Polícia Militar registra ocorrência de abandono de incapaz

Ocorrência registrada às 19h16 na Rua Francisco Egidio de Sá em Jandaia do Sul

Conforme a PM, uma criança relatou que estava sozinho na casa com outro dois meninos de 9 e 11 anos e que tem adultos, que não conhecem, rondando a casa.

Indagado, disse que a mãe os deixam sozinhos para ir trabalhar.

No local, os policias fizeram contato com o vizinho do solicitante, o qual informou que o menino chegou assustado em sua casa dizendo que dois homens haviam pulado o quintal, porém já não estavam mais no local e neste momento o menino passou o celular para xxx , o qual terminou de passar os dados da ocorrência para o atendente do 190.

Relata ainda que após alguns minutos, o pai da criança foi até a residência e o levou consigo.

A equipe fez a verificação externa da residência, porém nada foi localizado, nem moradores, nem suspeitos.