Polícia Militar é chamada após confusão em banco

Na manhã de terça-feira (7) a Polícia Militar foi chamada em uma agência bancária na Rua Plácido Caldas onde estaria um homem agredindo sua esposa dentro da agência.

A equipe chegou ao local e avistou um senhor em uma bicicleta adaptada, já fora da agência, e um funcionário do banco dizendo que aquele senhor estava causando transtorno aos funcionários e clientes que ali estavam.

Segundo a PM, o causador do transtorno foi identificado e constatado que é deficiente auditivo, e quando perguntado a respeito do fato e quem era sua esposa não respondeu. Conversado com o gerente do banco, esse relatou que o homem alegava que o banco não havia pago o dinheiro que ele achava de direito, e que começou a gritar com funcionários e clientes, e posteriormente teria agredido com um golpe de bengala uma senhora que seria sua esposa, essa porém saiu da agência logo após a agressão e não foi possível identificá-la.

Diante dos fatos, o solicitante não quis representar contra o acusado, sendo então ambos devidamente orientados.