Polícia Militar é chamada após briga de casal no Jardim das Flores

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 21h09 na Rua Crisântemo.

A solicitante informou que havia sido agredida pelo seu convivente e desejava representação criminal contra o mesmo. No local em contato com a solicitante a Sra. ———–, 24 anos, informou que conviveu com o Sr. ————, 24 anos por aproximadamente três anos e vieram romper o relacionamento, que após alguns dias reataram onde estão convivendo por três meses, e que diariamente se desentendem.

Hoje por motivos fúteis, se desentenderam e entraram em vias de fato, porém não resultou em lesões, e que na presença da equipe, apenas demonstrou interesse que seu convivente se retirasse do local, onde o mesmo concordou com o pedido se retirando do local antes mesmo da saída da equipe policial do local. A mulher foi devidamente orientada quanto aos procedimentos cabíveis.