Polícia Militar de Jandaia encerra festa em chácara

Policiais militares receberam informação repassada diretamente por populares, por volta das 23h de sábado (21) dando conta de que uma festa teria sido organizada e divulgada através de grupos do aplicativo “Whatsapp”, e que mais de 100 (cem) pessoas já teriam confirmado presença para tal festividade em uma chácara na BR-369 em Jandaia do Sul. Seguindo orientações de lei federal (13.979/20) e diversos decretos estaduais publicados ao longo da corrente semana, solicitando que não houvesse aglomerações, devido a pandemia motivada pelo vírus “COVID-19”, a equipe policial se deslocou até a chácara para que pudesse ser averiguado a veracidade da denúncia.

No local, foi realizado contato com indivíduo na denúncia e que já foi responsável pela promoção de outros eventos do gênero, e com outro jovem que também se apresentou como organizador.

Logo na entrada foi possível identificar diversas pessoas ao lado externo da chácara aguardando para entrar, e também foi possível identificar que já haviam diversas pessoas no interior da mesma.

Foi então informado aos organizadores as orientações as quais estão sendo divulgadas em esfera mundial, e solicitado para que, visando o bem coletivo, os mesmos dessem por encerrado o evento e que cada um pudesse se recolher a seus domicílios.

Firmado o compromisso de ambos a findar o evento, esta equipe policial informou que caso houvesse nova denúncia de aglomeração de pessoas, ambos seriam conduzidos até a delegacia desta cidade para esclarecimentos.