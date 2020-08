Polícia Militar atendeu ocorrência de violência doméstica no domingo

Conforme a PM, às 12h45 deste domingo (23) a enfermeira do PAM de Jandaia do Sul informou que havia dado entrada no local uma pessoa a qual estava toda machucada relatando ter sido vítima de agressão.

Aos policiais a vítima informou que seu amasio lhe agrediu com socos, chutes, e ainda desferiu golpes com uma cinta, causando diversas lesões por toda a extensão do corpo, posteriormente disse que se a mesma procurasse a polícia iria matá-la e em seguida saiu com o automóvel da família, tomando rumo ignorado.

A vítima foi orientada.

Jandaia do Sul 18h35min Natureza Lesão Corporal – Violência Domestica Autor HOMEM – 29 ANOS Vítima MULHER – 21 ANOS Local R. Dr Chiquinho – Jd. Vilar

Em complemento ao boletim de ocorrência 2020/————, gerado nesta data, onde ——- havia agredido sua amasia ——. Relatou a solicitante que ——– teria retornado até a residência, desta vez de posse de um canivete atentando contra a vida de ——— e seus familiares, sendo contido pelos mesmos e amarrado com uma cinta. Diante do fato fora dado voz de prisão a——– e o mesmo encaminhado até a delegacia de Jandaia do Sul para as providências cabíveis ao fato.