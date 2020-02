Polícia Civil de Jandaia do Sul recebe fuzil doado pela comunidade

Na noite desta terça-feira (11/02) estiveram presentes no Salão do Júri do Fórum da Comarca de Jandaia do Sul, a Diretoria da ACEJAN e ACEJAN JOVEM juntamente com a Diretoria do CONSEG – Conselho de Segurança de Jandaia do Sul, para a entrega do fuzil doado para a Polícia Civil de Jandaia do Sul.

O armamento foi adquirido através de uma campanha em 2017, que na época foi denominada como “Vaquinha Solidária”, onde os associados da ACEJAN, o CONSEG e outros empresários contribuíram para a compra.

Durante a entrega, o delegado Gustavo de Pinho Alves falou da importância deste armamento para Jandaia do Sul e região.