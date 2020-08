Polícia apreende arsenal na região

Uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar resultou na prisão de cinco pessoas e apreensão de 17 armas de fogo. A ação ocorreu nos municípios de Astorga e Kaloré, mas teve a coordenação da PC de Jandaia do Sul. Ao todo, os policiais cumpriram ordens judiciais em 19 residências, tendo como foco principal, a localização de tratores e implementos agrícolas, obtidos mediante a prática de estelionatos, furtos e roubos.

Ao longo da operação, as armas foram localizadas nas residências. Munições de diversos calibres também foram apreendidos. “No decorrer das investigações do crime de estelionato, descobrimos suspeitos envolvidos nos crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo, além do comércio irregular de armas e munições”, explicou o delegado Gustavo de Pinho Alves.

Os detidos e todo o material apreendido, foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil da cidade de Astorga, para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Informação: Leonardo Filho