PM realiza diversas abordagens em Jandaia do Sul

Jandaia do Sul 09h40min / Natureza Abordagem de Suspeitos / Local Rua dos Manacas, – Jd das Flores – Jandaia do Sul

A equipe em patrulhamento pelo endereço citado, avistou um indivíduo em atitude suspeita, trajando moletom roxo e de capuz, este reconhecido pelas equipes policiais devido ao histórico em diversas práticas criminosas. Foi dada voz de abordagem e o mesmo desobedeceu ordem de parada e empreendeu fuga a pé correndo em meio a um matagal próximo e adentrando região de mata fechada.

Foram realizadas buscas por toda região sem êxito em localizar o suspeito e/ou objeto ilícito.

Jandaia do Sul 10h15min Equipe PM Sd Fernando/ Sd Coelho Endereço Praça do Café

Após denúncia anônima relatando que um masculino vestindo, blusa de moletom na cor azul, com o cabelo na cor vermelha, estaria comercializando entorpecentes na Praça do Café, esta equipe deslocou-se até o local citado, onde fora avistado um indivíduo com características idênticas as repassadas, o qual estava ao lado de mais dois indivíduos, sendo realizada a abordagem, que submetidos a revista pessoal nenhum ilícito foi encontrado, sendo os envolvidos orientados e liberados no local.

Jandaia do Sul 10h45min / Natureza Abordagem de Suspeitos / Local R. Marechal Cândido Rondon, 897 Centro

Esta equipe em patrulhamento avistou um indivíduo em atitude suspeita adentrando em uma farmácia e com isso a equipe policial decidiu realizar abordagem no mesmo.

Dada voz de abordagem o indivíduo foi submetido a busca pessoal onde nada de ilícito foi encontrado com o mesmo. Feito consulta pelo sistema Sesp intranet foi visto que tem várias passagens mas nenhum mandado contra ele.

Diante dos fatos foi orientado e liberado no local.

Jandaia do Sul 13h05min / Natureza Abordagem de Suspeitos / Local Praça do Café – Centro – Jandaia do Sul

A equipe em patrulhamento pelo endereço citado, avistou um indivíduo em atitude suspeita, este reconhecido pelas equipes policiais, indivíduo com histórico em diversas práticas criminosas como dano, furtos, lesão corporal. Foi dada voz de abordagem e na busca pessoal e nos arredores nada de ilícito foi localizado. Cidadão orientado e liberado no local.

Jandaia do Sul 00h30min / Natureza Abordagem de suspeitos / Local Av Dr Getulio Vargas – Centro

Esta equipe em patrulhamento avistou dois indivíduos em atitude suspeito olhando as vitrines dos comércios, que então diante da situação foi dado voz de abordagem e os dois submetidos a busca pessoal porem nada de ilícito foi encontrado, os dois indivíduos possuem passagem por furto e outras, que se trata da pessoa de xxx e xxx que faz uso de tornozeleira e não deveria estar na rua naquele horário por volta de 00:30.

Ambos foram orientados e liberados no local.

Jandaia do Sul 01h10min / Natureza Abordagem de Suspeitos / Local Av. Dr. Getúlio Vargas, – Centro

Durante patrulhamento pela AV. Dr. Getúlio Vargas esta equipe visualizou um homem em atitude suspeita. Diante disso o mesmo recebeu voz de abordagem, fora submetido a busca pessoal, no entanto nada de ilícito encontrado. Identificado como xxx, segundo este residente na cidade de Maringá e disse que estava aguardando amanhecer o dia para pegar a circular e voltar à sua cidade.

O mesmo foi devidamente orientado e liberado no local.