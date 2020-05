Algumas ocorrências atendidas pela PM de Jandaia nesta sexta (2)

13h30min / Natureza Ameaça, Dano / Endereço Rua Paiao – Vila Paião

No local em contato com a vítima, a mesma informou que a Sra. ___ faria constantemente festas com som excessivo e até alta madrugada, sendo que ao ir pedir para que baixassem o som a Sra. ___ passou a ameaça-la e quebrou uma parede de sua residência. A equipe procurou a autora, porém segundo sua filha ___, a mesma já havia se evadido. A Srta. ___ e a Sra. ___ foram orientadas

19h34min / Natureza Infração de Trânsito / Endereço Rua Ceará

A equipepolicial foi acionada via COPOM para que deslocasse no endereço supracitado onde uma F-4000, um caminhão e uma VW Parati estariam atrapalhando o trânsito, onde no local foi constatado que a F-4000 estaria estacionada de forma irregular, o caminhão estaria dentro das normas de trânsito e a Parati não foi encontrada. Diante dos fatos foi tentado contato com o proprietário porém sem sucesso, foi feito a notificação cabível e a equipe retornou ao patrulhamento de origem.

23h50min / Natureza Perturbação da Tranquilidade, Resistência, Desobediência, Desacato / Endereço Rua Giácomo Segantini – Centro

Relatou a solicitante que seus vizinhos estavam jogando bombas em seu quintal, relato que a residência em questão estava ocorrendo uma festa na qual a equipe havia orientado o proprietário após reclamações, conforme boletim de ocorrência 2020/xxxx. Diante da nova ligação, esta equipe deslocou-se novamente até a residência, onde fora feito contato com a solicitante a qual disse querer exercer seu direito de representação contra seu vizinho, pois com a saída da equipe aumentaram novamente o volume do som e ainda arremessaram bombas em seu quintal, conforme gravação apresentada a equipe. Diante do narrado fora feito novo contato com xxxxxxxx, proprietário da residência na qual estava ocorrendo a festa, o qual fora convidado a acompanhar a equipe para confecção do termo circunstanciado, momento em que frequentadores da festa começaram a intervir na ocorrência com dizeres –“aqui ninguém vai acompanhar vocês não, e que o som do veículo ninguém iria apreender”, sendo então necessário acionar apoio da equipe policial composto pelo soldado xxxx e soldado xxx, relato que enquanto estava sendo esperado o citado apoio, a pessoa de xxxxxxxxxx começou a ofender verbalmente a solicitante com gritos de “ sua velha maldita, velha filha da puta, desgraçada,” sendo a todo momento dado a ordem para que o mesmo se afastasse, para o prosseguimento da ocorrência, porém sendo desobedecido todas as vezes. Com a chegada do apoio, a pessoa de xxxx começou a mostrar-se colaborativo, retirando o som do veículo para que fosse feito a apreensão, porém xxxxx tentou impedir que fosse realizado a apreensão, e ainda desafiava a equipe dizendo, aqui ninguém vai levar som nenhum e ninguém vai não, momento em que o Sd. xxxxxxx deu voz de prisão a xxx, que se negou em acompanhar a equipe sendo necessário o uso de força física para conte-lo, tendo o mesmo reagido fazendo força para evitar sua condução, momento em que xxxxxx e todas as demais pessoas que estavam na festa aproximadamente 8 pessoas entre mulheres e homens, vieram para cima da equipe policial, sendo que xxxxxx puxava o pé de xxxxxxx na tentativa de livrar ele da equipe, e todas as outras pessoas também queriam livra-lo da equipe, sendo que dois policiais tentavam realizar a contenção de xxxxx. O Sd xxxx e o Sd. xxxxxxx tentava afastar as demais pessoas, dado momento diante da negativa em se afastar e da resistência provocada pela multidão o Sd. xxxxxx ao analisar o fato e identificar a desvantagem numérica e de força física da equipe policial, foi obrigado tomar a decisão de efetuar um disparo de arma de fogo, sendo o mesmo realizado para o alto, tomando os devidos cuidados ao observar sua trajetória, fato que fez com que a multidão se afastasse e possibilitou a verbalização com a multidão, sendo possível concluir a prisão de xxxx, que foi necessário o uso algema sendo observada a súmula 11 do STF, momento em que xxxxxx veio em direção ao Sd. xxxxxx e abriu os braços e começou a gritar “atira aqui no meu peito, vai atira aqui”, sendo solicitado a esse seu documento o mesmo retirou a CNH do bolso e jogou no Sd. xxxxx, enquanto gritava “está aqui, está aqui”, momento que recebeu voz de prisão dada pelo Sd.xxxxxx por desobediência, visto a recusa em se afastar, resistência ao tentar evitar a prisão de xxxxx, e desacato pelo fato de ter tacado o documento no policial e no chão, que ao receber voz de prisão o mesmo se acalmou e acompanhou a equipe não sendo necessário o uso de algema, porem foi conduzido no camburão para evitar nova exaltação. Que a solicitante acompanhou a equipe em uma viatura, sendo confeccionado o termo circunstanciado na sede da segunda Cia PM de Jandaia do Sul.