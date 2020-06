PM de Jandaia registra ocorrência de importunação ofensiva ao pudor

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 17h20 desta terça-feira (2) na Vila Paião.

Relata a solicitante que estava praticando atividade física pelo local acima citado quando avistou um homem branco de aproximadamente 40 anos com as calças abaixadas, olhando para ela e se masturbando, e que próximo do tal homem haveria um automóvel de cor prata. Em vista dos fatos foi prestado apoio à mulher, de 30 anos, até sua residência e realizado patrulhamento com intuito de localizar algum suspeito. Porém a equipe não obteve êxito em localizar ninguém com as características.