Pizzaria é arrombada em Jandaia

O furto ocorreu durante a madrugada de domingo (12).

Segundo a Polícia Militar, o proprietário da lanchonete Seu Nenê relatou aos policiais que no momento em que iria iniciar as atividades da referida lanchonete, verificou um vidro lateral de seu estabelecimento quebrado. Ao visualizar o sistema de monitoramento eletrônico por volta das 04h20 da madrugada foi visto um indivíduo no local, que foi até o caixa, momento esse em que disparou o alarme sonoro, na sequencia o autor furtou algumas latas de cerveja e saiu do local tomando rumo ignorado.

O solicitante relata que possui outras câmeras de monitoramento e que irá fazer contato com o técnico para melhor apreciação.

A vítima foi orientada.