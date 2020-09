Piloto jandaiense foi destaque na segunda etapa da Copa Maringá de kartcross

Luiz Murilo Delalibera com apenas 11 anos de idade, completou toda a prova em uma das categorias mais desafiadoras da velocidade na terra e chegou em quinto lugar entre vários pilotos experientes.

Luiz Murilo está em sua terceira corrida oficial e promete trazer bons resultados representando a cidade e dar continuidade à tradição de velocidade da família Delalibera.

A competição aconteceu no domingo, dia 6 de setembro, no autódromo Race Gardem em Maringá.

A prova teve portões fechados ao público para seguir as normas da OMS de não permitir aglomeração de pessoas

Somente pilotos e preparadores tiveram acesso ao local.