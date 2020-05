Pessoas que devem comparecer no CRAS

Pede-se por gentileza que as pessoas abaixo relacionadas compareçam ao Cras ao lado do PAM (Pronto Atendimento Municipal), portando documentos, com urgência ou liguem no telefone 3432-1212 para obter informações.

Abner da Silva Pinto

Adão Ferreira Celestino

Adriana Alves Ferreira

Adriana Aparecida da Penha

Adriana da Silva Santos

Adriana Paulino da Silva Vieira

Aldomarus Siqueira

Alessandra Barreto da Silva

Alessandra dos Santos Vitalino

Alessandra Machado da Silva

Alisson Darodda

Amanda Gonçalves de Oliveira Feitosa

Amarildo da Silva Aguiar

Amilton José de Barros

Amilton Pavan da Silva

Andreia de Cassia Rosseto

Andresa Cristina Soares Cardoso

Andressa Alves Dias Ferreira

Andressa Cristina Louredo de Moraes

Andressa Moranguelle Sergio

Angela Aparecida Couto

Angelita Corsini Souza de Melo

Angelita Maria Dias Antunes

Anna Luiza Pessanha da Silva

Anne Caroline da Silva

Antonio Luiz da Silva

Antonio Alves da Silva

Antonio Carlos de Souza

Antonio da Silva

Antonio Lucio Mendes

Antonio Marcos Alexandre

Ana Carolina Ferreira

Ana Carolina Gavioli Silva

Ana Cristina Pereira

Ana Lara Adorno da Silva

Ana Lucia Tartarelli

Anaisa Rodrigues Correia

Anderson Colares Nunes

AndreLuis Pinheiro Noel

Andre Paulino de Sousa

Andreia Aparecida Waldemar Neves

Antonio Teixeira Chaves

Aparecido da Silva Gusmão

Ari Gonçalves dos Santos

AsterioAntonio de Oliveira Barbosa

Beatriz Bedete Andrade

Beatriz Manzono Lima dos Santos

Beatriz Miranda Lovo

BedaNilvaIecker Alonso

Benedita de Fatima de Almeida

Benoci Roberto da Rocha

Benuir de Moura

Beverly Julia Leven

Brenda Bento Gomes

Bruna Carolina Pereira Martins

Bruna Renata Rodrigues de Souza

Bruna Rezende Silva

Bruna Rodrigues Santana

Caio Augusto Fabiano

Camila Andrade de Macedo

Camila Araujo Barros

Camila Brey da Silva

Camila Louise Martins

Carlos Rodrigues

Caroline dos Santos Ferraz

Cassia de Souza Araujo

Casiane Geralda Avelino

Casturina Teixeira de Oliveira

Catarino Bertoncelo

Celia Aparecida de Souza

Celina Queiroz de Lima

Charlene Regina

Cinthia Fernanda Moreira De Azevedo

Cirlene Dias da Silva

Cirlene Paredes

Clarice Butieri Maranho

Clarice Franco

Claudia Fernanda WiatekMarcal

Claudinei LuisBoschetti

Claudineia Aparecida Lopes

Claudio Rodrigues

Cleiton da Silva

Cleusa Aparecida Sabino

Cleusa Luiza da Silva

Cleusa Mondini

Cleusa Pereira da Silva

Cleverson Borges Israel

CrislaineGallo de Campos

Cristian Lopes Barrientos

Cristiane Batista da Silva

Cristiane da Silva

Cristiano Acacio Waldemar

Cristina Alves da Silva Ferreira

Daiana de Oliveira

Daiane Almeida Ramos

Daiane Cristina da Costa

Daiane de Carvalho Valencio Bento

Daiane de Souza Rosa

Daniel Felipe Luscenti

Daniel Pereira de Barros Dias Naves

Daniela Cristina Franco Gregio

Daniela Lina de Moraes

Daniela Pereira da Silva

Daniella Mariano Lourenço

Danielle Gimenes de Andrade Leao

Darci dos Santos

Dayse Aparecida de Oliveira

Debora Alves de Oliveira

Debora Fernanda Dias de Barros

Denise Margarida Biazim

Deonice Vilas Boas de LIma

Devania Rodrigues

Dilcineia Mariano

Diocelia da Silva

Dione Batista da Silva Rosa

Dirce de Andrade Gonçalves

Divina Aparecida de Souza Venancio

Dneuza Regina da Silva Rodrigues

Donisete Franco

Dulcilene Aparecida Darc de Almeida

Dulcineia Barbosa de Lima

Eder Fernando Riguete

Edileuza Muniz de Melo

Edite Maria Dos Santos

Edna Carletti Barbosa

Edna Regina Lopes

Edson Luis de souza

Eduarda da Silva

Elaine Cristina da Silva Custodio

Elaine Viana Dovhei

ElenirInacio de Paula

Eliana Maria dos Santos

Eliane Cristina da Silva

Eliane Oliveira

Eliane Paulino Lima

Eliane Pereira de Morais

Eliane Taborda de Lima

Elias Felipe de Moura

Eliete Aparecida da Silva

ElimaraRosemari de Assis

Elizabete Jacinto Boszczowski

Elizabeth de Oliveira Cassiano

Eloiza de Jesus

Emili Carolina de Araujo Russo

Enedir de Oliveira

Enith Gonçalves Verdeiros

Ercilia Gonçalves Primo

Erica Balbino Placidino Forte Ferreira

Erica Carina Barros

Erica Cristina Adão Luiz

Erica de Fatima dos Santos Cruz

Erica Fernanda Marques dos Santos

Erica Michele Lourenço

Estefane Cristina Martins Correia

Etelvina Neves Rezende

Eugenia Paduan Favaro

Euzebio Pereira dos Santos

Eva Barbosa de Morais

Eva Santiago Costa

Everaldo Nunes dos Santos

Everson de Oliveira da Costa

Fabio Gimenez da Silva

Fabiola Naiara Justo

Fatima Paschoalino

Fernanda Euzebia da Silva

Fernanda Lourenço Dias Lima

Fernanda Roberta Barbosa de Morais

Fioravante França Paulino Filho

Flavia de Oliveira dos Santos

Flavia Eloise Matos Rissi

Francisco Vicente da Costa

Gabriel Garcia Ferraz

Gabriel Paulino da Silva

Gabriel Thomas Hortence

Gabriela Cristina Rafael

Gabriele Fernanda da Silva Pedro

Gabrieli Pereira da Silva

Geni da Silva Placidino

Geraldo Alves dos Santos

Gersi Lopes Vieira

Gerusa Ferreira Luciano

Gessica dos Santos Souza

Gislene da Silva Oliveira

Gleiciane Pires Ferreira

Cleidsonlucas Orlando

Guilherme Esposito de Lima

Gustavo de Souza Lourenço

Hailton Sebastião Costa

Rosana Cristina de Campos Schuindt

Rosana Paula Trindade

Rosana Rabelo Mancano

Rosangela Alves Nunes

Rosangela dos Santos

Roselene Daiane Pereira

Roseli Aparecida da Silva

Roseli Borges

Roseli Pessanha da Rocha

Roseli Rodrigues da Silva

Roseli Salvo

Rafael CapovillaDoretto

Rafael da Silva Santos

Rafael Lopes dos Santos

Rafaella Martins Cavaca Bodack

Ranieri Augusto BassacoNunis

Reginaldo da Silva

Renan Willian de Oliveira

Renata Cristina de Paulo Raimundo

RhuslenSimoes da Silva

Roberta Machado de Oliveira

Roberto Thawanys de Paula Lourenço

Rodrigo EijiUeno Teixeira

Roseli Vieira de Almeida

Rosemary Lucio da Rosa

Rosemeire Elias

Rosemeire Margarida da Silva

Rosemeire Rose Tarelho

Rosenilda Nilda Pirozzi

Rosilene da Cruz Silva

Rosinei Maria Biazim Dona

Rubens Babolim

Sabrina Roquete

Salete Teresinha Cassoli

Samuel Antonio Lima

Samuel Prado de Souza

Sandra Quirino de Araujo

Scarlet Trevizan

Sebastiao Afonso de Jesus

Sebastião Carvalheiro

Sebastiao de Carvalho

Sebastiao DevailDamazio

Sebastiao Ferrareto

Sebastiao Jacinto Lopes

Sebastiao Monteiro dos Santos

Selma Jose da Silva

Sergio da Silva

Sergio Gonçalves Dias

Silvana Correia dos Anjos

Silva Isabel Dias

Silvana Naprogene Wolf

Silvia Aparecida Rodrigues de Sousa

Silvio Mario Geraldo

Simone Fabiana Ribeiro

Simone Lopes de Oliveira Batistela

Sirlei Aparecida Rochavieiranogueira

Sirlei Maria da Silva

Solange de Souza

Sonia Maria da Silva

Sonia Maria Isabel Cancian

Sonia Maria Pereira de Morais

Sueli Aparecida da Silva do Nascimento

Sueli de Fatima Gerviskas Ferreira Caixeta

Sueli Pereira da Silva

Sueli Pinheiro de Souza

Suellen Felix de Moura Silva

Suzi Queli Santiago

Tainara de Moraes Leandro Pereira

Tais Fernanda Cambito

Tamara Barbosa Oliveira

Tamara Semensato de Souza

TassianeMirele Raposo

Tatiana Rodrigues Guline Gomes

Tayna Assis Macedo

Teresa Tomas Batistela

Teresinha Maria Oliveira do Nascimento

Tereza Verginia Pinto

Terezinha Jesus de Andrade

Terezinha PancierBacarin

Thaina de Oliveira Bueno

Thais Alves da Silva

Thais Fernanda Thomazetti

Thais Jaqueline Pedro

Lytha Naiara B. Da Silva

ThaynaLibanio Silva

Valdeci Marques da Rocha

Valdecir Alves de Resende

Valdete Sátiro

Valdir Jacinto Neto

Valdir Siqueira

Valquiria Aparecida de Oliveira

Vanderleia Simoes de Morais

Vanderson Vagner Domingues

Vanessa Cristina Ferreira

Vanessa de Souza Lima

Vanessa Miriam de Oliveira

Vanessa Vaz de Souza

Vanieli Santos Pinto

Vera Abreu Targueta

Vera Lucia Silva Santos

Vera Lucia Turra

Vera Pereira Barbosa

Veviane Cristina

Vicentina Benedita da Silva

Viviane do Prado Lima

Viviane Gois Tamiozzo

Viviane Ignacio Vilas Boas

Viviane Navarro

Weslei dos Santos Rodrigues

Wiguerson Arthur Vilar da Silva

Zelita da Costa

Zilma Aparecida da Fonseca Dias

Zoraide Peres Manfrin

Silvana Isabel Dias

Silvana Naprugene Wolf

Silvia Aparecida Rodrigues de Souza

Silvio mario Geraldo

Simone Fabiana Ribeiro

Simone Lopes de Oliveira Batistela

Sirlei Aparecida Rochavieiranogueira

Sirlei Maria da Silva

Solange de Souza

Sonia Aparecida de Morais

Maria Aparecida dos Reis

Maria Aparecida GuiraldiAraujo

Maria Aparecida Rocha

Maria carolina Fabricio e Fabricio

Maria Cazuzo da Rocha Sandi

Maria Chagas dos Santos

Maria Clemilda da Silva

Maria das Graças da Silva

Maria da Silva Andrade

Maria das Graças de Oliveira

Maria das Graças Mendonça

Maria de Fatima Alves

Maria de Fatima Carvalho

Roseli Vieira de Almeida

Rosemary Lucio da Rosa

Rosemary Pereira

Rosemeire Elias Maluf

Rosemeire Margarida da Silva

Rosemeire Tarelho

RosenildaPirozzi

Rosiele Candido Diogo

Rosilene da Cruz Silva

Rosimara Delfino de Santana

Rosinei Maria Biazim Dona

Rubens Babolim

Sabrina Roquette

Salete Terezinha Cassoli

Samuel Antonio Lima

Samuel Prado de Souza

Osmar Custodio do Carmo

Oswaldo Cruz de Souza

Ouvidio Valentim da Silva

Pamela Santos Gonçalves

Pamela Thamires dos Santos Horta

Patricia Luiza de Souza Izidoro

PatriciaRasso Barros

Paula Mozer de Souza

Paula Rodrigues de Souza Marcomini

Paulo Mariano

Paulo Sergio de Freitas

Pedro Francisco Domingues

Pedro Moacir de Oliveira

Pedro Vieira dos Santos

Queren oliveira Santos Izabel

Neiva Batista Berti

Neiva Sardinha Pereira

Neriane Paredes

Neusa Ferreira

Neuza Jose da Silva Souza

Nicolas Matos de Santis

Nicole Alves Galdino

Nilza dos Santos

Nilza Pinheiro

Nomisia Santos Chagas francisco

Odilon Vilas Boas Filho

OksannaCedranEstalianon

Olivia Gabriel

Onice Pereira de Oliveira

Orlanda Aparecida de Oliveira Barrientos

Maria de Fatima Lucas de Campos

Maria de Lourdes Cano

Maria de Lourdes de Moraes

Maria de Lourdes Rafael

Maria do Carmo dos Anjos

Maria Eduarda Pereira do Nascimento

Maria Elizabete Martins

Maria Fatima de Lima

Maria Flavia germano Teston

Maria Helena Altran

Maria Izabel Cabrera de Oliveira

Maria Joana Scarmen Zan

Maria Jose de Fatima Melfa

Sonia Maria da Silva

Sonia Maria Israel Cancian

Sonia Maria Pereira de Morais

Sueli Aparecida da Silva do Nascimento

Sueli de Fatima Gervikas Ferreira Caixeta

Sueli Pereira da Silva

Sueli Pinheiro de Souza

Suellen Felix de Mouro Silva

Suzi Queli Santiago

Tainara de Moraes Leandro Pereira

Tais Fernanda Cambito

Tamara Semensato de Souza

TassianeMirele Raposo

Tatiana Rodrigues Guline Gomes

Tayna Assis Macedo

Teresa Tomas Batistela

Teresinha Maria Oliveira do Nascimento

Tereza do Carmo Araujo Camargo

Tereza Verginia Pinto

Terezinha PancierBacarin

Thaina de Oliveira Bueno

Thais Alves da Silva

Thalita Thomazetti

Thais Jaqueline Pedro

Josimeire Aparecida Correia da Silva

Joyce Aparecida Nogueira Naves

Joziane Aparecida Gonçalves dos Santos

Juan Vitor Martins

Jucimara Aniz

Julia Konisk

Juliana Aparecida Miloch

Juliana Martinez

Juliana Martins de Souza Ferreira

Juliana Ortega Marques

Juliana Vieira Pinto

Julieta Quintino dos Santos

Julieta Viana Emidio

Juvelino Franco do Amaral

Kaique Fontes Antas Pereira

Karen Cristina de Oliveira

Karina Santos Carvalho de Oliveira

Joao Victor Ramos Brito

Jocilaine Rodrigues da Silva

Jose Beto Rodrigues Barros

Jose Carlos de Souza

Jose Carlos Henrique Leopoldo

Jose Carlos Marques Bento

Jose de Oliveira

Jose Estevão

Jose fabiano Afonso

Jose Henrique da Silva

Jose Lau Pereira

Jose Mauricio da Cruz

Jose Prisco Monteiro

Jose Ramos da Silva

Jose Rodrigues Gomes

Jose Santana de Almeida Filho

Jose Vitor Rodrigues Ferreira

Josefa Adalgiza da Silva

Josefa Cordeiro da Silva

Joselene Cristiane Berti Seguro

Josiane Aparecida de Almeida Damiao

Josiane Aparecida Neres de Oliveira

Josiane Baia Mussio

Josiane Libano de Oliveira

kaue Fernandes Dias Ventris

Kelly Aparecida de Oliveira Santos

Kelly Crissia Mendes da Silva

Kelly Cristina Gomes Silva

Keyla Caroline Geronymo

Kirsten Ernestine Lopes Kristansen

Kunio Sato

Lais Helena Rodrigues de Moura

LarinePaixao Pessoa

Larissa Cordeiro Santana

Laryssa Ana Alexandre

Laudiana Soares Santos

Leandra Alves de Almeida

Leila Farcondes dos Santos

Lenira Gouveia da Silva

Leonardo Garcia Flores

Rosana Alves Maciel

Rosana Cristina de Campos Schuindt

Rosana Paula Trindade

Rosana Alves Nunes

Rosangela dos Santos

Roselene Daiane Pereira

Roseli Aparecida da Silva

Roseli Borges

Roseli Pessanha da Rocha

Roseli Rodrigues da Silva

Roseli Salvo Machado

Sandra Quirino de Araujo

Scarlet Aparecida Trevisan de Almeida

Sebastião Afonso de Jesus

Sebastião Carvalheiro

Sebastião de Carvalho

Sebastião DevailDamazio

Sebastião Ferrareto

Sebastião Jacinto Lopes

Sebastião Monteiro dos Santos

Selma Jose da Silva

Sergio da Silva

Sergio Gonçalves Dias

Sergio Sebrian Bernal

Sheila Luciana LangaroCassoli

Silvana Correia dos Anjos

Michele Barbosa dos Santos Fulaneto

Miguel Jose dos Santos

Miguel Perez Molina

Milane Paulo dos Santos

Mirian FerreeiraJuvencio

Moises Borsato Coutinho Kobata

Monica Aline Gonçalves

Morgana Ribeiro Dantas

NadiaRenzi Teston

Naila Maria

Natalia Gandin

Natalia Mondini

Nathalia Mariane dos Santos Daniel

Nathanny Oliveira Dias

Nedir Alves Peres

Maria Julia de Souza Ferreira

Maria Lopes de Melo

Maria Marcia do Nascimento

Maria Marilza de Oliveira

Maria Marques Porto

Maria Maximo de Macedo

Maria Regina Alves Pereira

Maria Santina da Cruz Pereira

Mariana Cristina de Oliveira

Marieli Coutinho

Marilda Rafael Cortez

Marilia Munhoz Pedroli

Marina Gag Fey Batista

Marineide Dias dos Santos

Marinete Batista Ferreira Soares

Marlei Aparecida da Costa

Marlene Martins de Souza Oliveira

Marlene Paulino

Marli de Fatima Bianchi

Marli de Fatima Pereira

Marlina Paulo Candido

Marta Alegre Soares

Matheus Antonio Aguiar

Matheus Pinheiro de Souza

Mayara Carolina dos Santos

Maycon Cezar dos Santos

Meire Maiara da Silva Jesus

Marcia Ferreira

Marcia Rosa Bueno

Marcio Diniz Junior

Marcos Antonio Ferreira dos Santos

Marcos Gustavo Rabello da Silveira

Marcos Roberto Rocha

Marcos Vinicius Rodrigues da Silva

Margarida Margarete de Oliveira

Maria Albina Guedes

Maria Antonia Rodrigues

Maria Aparecida Bevilaqua Fernandes

Maria Aparecida Coutinho Severiano

Maria Aparecida da Silva

Maria Aparecida da Silva

Maria Aparecida da Silva

Maria Aparecida da Silva

Maria Aparecida da Silva Campo

Maria Aparecida da Silva Lucas

Maria Aparecida Daniel

Maria Aparecida de Fatima Souza

Maria Aparecida de Jesus

Maria Aparecida de Sousa

Leonice Maria Butieri

Leticia Braga Silva

Leticia Fagundes Zampieri

Levi Batista de Camargo

Lidiane VergenesMarcuz

Ligia Fabiana Ferreira

Liliane Fernandes Ribeiro

Lislaine Medeiros Crema

Loizer Valentin da Silva

Lourdes Cardoso de Araujo

Lourdes Jandira Pereira

Lourdes Maria de Almeida

Luan de Jesus Mota

Jaqueline Prodossimo

Jaqueline Vellozo da Silva

Jean Carlos da Silva Valerio

Jenifer Stefani da Silva Duarte

Jessica Andressa dos Santos

Jessica Rafaela de Matos

JessyCian dos Santos

Jessyca Silva Campos

Jhenifer Cristini Ferreira

Jhonatan Ferreira de Oliveira

Jheniffer Gonçalves da Silva

Joana D Arc dos Santos

Joana D Arc Ferreira da Silva

Joana das Dores Campos Oliveira

Joao dos Santos

João Machado

João Toniazzo de Souza

Luzia Aparecida dos Reis dos Santos

Luzia Rinaldi

Luzia Borges

Luzinete Fernandes de Almeida

Madalena Dias Viana de Oliveira

Magna Aparecida de Oliveira Mariano

Maiara Fernanda Malagi de oliveira

Maiara Prudente de Oliveira

Maicon Henrique Campaner

Mara Lucia Gonçalves

Marcela Maria Cardoso

Marcelino Rofino de Souza

Marcia Cristina Franzini Costa

Marcia Cristina NovakiMalavazzi

Marcia Domingues Dias

Lucas Bezerra de Freitas

Lucas Eduardo Domingues de Souza

Lucas Muller Ribeiro Viana

Lucas Sousa de Oliveira

Lucas Trianoski

Lucia Aparecida Barbosa

Lucia Lanes de Souza Amaral

Luciana Barbosa de Sal

Luciana Tosta Capusso da Silva

Lucilene Galo Retamiro

Lucilene Aline Fernandes

Luis Ricardo Santos Silva

Luiz Carlos Pires

Luiza Aparecida AlgarteDenez

Rafael CapovillaDoretto

Rafael da Silva Santos

Rafael Lopes dos Santos

Rafaella Martins Cavaca Bodack

Ranieri Augusto BassacoNunis

Reginaldo da Silva

Renan Willian de Oliveira

Renata Cristina de Paulo Raimundo

RhuslenSimoes da Silva

Roberta Machado Oliveira

Roberto Thawanys de Paula Lourenco

Rodrigo EijiUeno Teixeira

Thalita Naiara Borges da Silva

ThaynaLibanio Silva

Valdeci Marques da Rocha

Valdeci Alves de Resende

Valdete Satiro

Valdir Jacinto Neto

Valmir Bento da Silva

Valquiria Aparecida de Oliveira

Vanderleia Simoes de Morais

Vanderson Vagner Domingues

Vanessa Cristina Ferreira

Vanessa de Souza Lima

Vanessa Miriam de Oliveira

Vanessa Vaz de Souza

Vanieli Santos Pinto

Vanilda Maria Ferreira Cortez

Vera Abreu Targueta

Vera Lucia Silva Santos

Vera Lucia Turra

Vera Pereira Barbosa

Veviane Cristina de Souza

Vicentina Benedita da Silva

Vina Pereira de Almeida

Viviane do Prado Lima

Viviane Gois Tamiozzo Silva

Viviane Ignacio Vilas Boas

Viviane Navarro

Viviane Pereira de Oliveira

Weslei dos Santos Rodrigues

Wiguerson Arthur Vilar da Silva

Yeda Rafaela de Oliveira

Zilma Aparecida da Fonseca Dias

Zoraide Peres Manfrin

Comentários

Thaisa Maroco

Milliane Antunes