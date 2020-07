Pessoa é assaltada na região do Country Club

Segundo a Polícia Militar, às 21h de sexta-feira (3) foi recebida solicitação, onde a pessoa relatou ter sido vítima de roubo na Rua Francisco Egídio de Sá.

No local, a vítima de 42 anos, informou que saiu do trabalho por volta das 21 horas e que próximo ao Country Clube, dois masculinos, um deles trajando blusa de moletom na cor branca, barbado e outro com moletom na cor escura com detalhes em vermelho, teriam abordado o mesmo pedindo dinheiro e celular, desferindo golpes contra sua cabeça, sendo que lograram êxito em subtrair da vítima uma carteira com dinheiro e documentos e um celular.

A equipe policial efetuou rondas no intuito de localizar os possíveis autores do roubo, porém até o presente momento sem êxito. A vítima foi orientada.